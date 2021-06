LOSC : un lobbying pourrait envoyer Galtier... en Angleterre !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Annoncé avec insistance du côté de l'OGC Nice, Christophe Galtier n'a toujours pas vu le Gym se mettre d'accord avec son club actuel du LOSC. Club avec lequel il est encore sous contrat pour un an. Forcément, ce flou autour du Marseillais profite aux rumeurs.

Ces derniers temps, le nom d'Everton est venu au centre des discussions. En effet, Carlo Ancelotti parti au Real Madrid, les Toffees cherchent un numéro 1 et Christophe Galtier fait partie des pistes. Si, comme le rapporte le Liverpool Echo, Rafa Benitez est le grand favori des bookmakers et que le coach des Dogues n'est qu'une piste parmi tant d'autres (Nuno Espirito Santo, Roberto Martinez, Duncan Ferguson, Antonio Conte), l'idée de faire venir Galtier plait aux supporters.

D'après HITC, un mouvement « #GaltierToGoodison » a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Bien que Christophe Galtier n'a pas le même aura à l'international qu'un Ancelotti ou qu'un Benitez, ce dernier est vu comme un « magicien » capable de relancer Everton. Le mouvement prend de l'ampleur avec des centaines de tweets à la gloire de l'ancien coach de l'ASSE. Suffisant pour faire infléchir la position des dirigeants d'Everton ? Une chose est certaine : ce type de lobbying n'est pas donné à tous les coachs. Bizarrement, ils sont très peu nombreux à réclamer Rudi Garcia...

Christophe Galtier social media campaign launched as Everton new manager search continues#EFC https://t.co/3RsOX5du2Y