LOSC : un nouveau banc de L1 trouve preneur, Galtier dernier dossier chaud de l'été ?

Alors qu'on se rapproche lentement mais surement vers la reprise en Ligue 1, il ne reste plus beaucoup de bancs vacants dans l'élite. Jusqu'à présent, seuls le Stade Brestois et l'OGC Nice étaient « officiellement » sans entraîneur (même si le LOSC s'apprête à perdre Christophe Galtier). Dans les prochaines heures, il ne restera plus que le Gym.

Der Zakarian va signer à Brest

En effet, comme le rapportent RMC Sport et Ouest-France, le SB29 a choisi de nommer Michel Der Zakarian (ex-MHSC) comme coach principal en remplacement d'Olivier Dall'Oglio ... Parti à Montpellier. Un chassé-croisé attendu mais qui a pris plus de temps que prévu. Il n'y a désormais plus aucun barrage à l'arrivée de MDZ en Armorique.

On attend désormais que se règle le cas de Christophe Galtier. Pour rappel, Nice – qui a pris contact avec les Dogues récemment – réchigne encore à payer les 10 M€ réclamés par le président du LOSC Olivier Létang pour la dernière année de contrat de son technicien.