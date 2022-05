LOSC : un pilier du doublé 2011 raccroche les crampons

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

L'annonce est tombée à 13h34, via un message sur Twitter dans lequel Aurélien Chedjou remerciait tous les clubs par lesquels il est passé, notamment le LOSC, pour l'ensemble de sa carrière. Le défenseur central camerounais de 36 ans annonçait qu'il raccrochait les crampons après une dernière aventure à l'Adana Demirspor en Turquie. Formé à la Kadji Academy, passé par Villarreal dans sa jeunesse, il s'est révélé à Pau, avant de porter les maillots d'Auxerre, Rouen, Lille, Gatasaray, Basaksehir, Bursasport, Amiens et donc l'Adana.

Chez les Dogues, où il a signé en 2007, il a disputé 229 matches en six saisons, dont celle, fameuse, de 2010-11, qui a vu les Dogues remporter le doublé. Champions devant l'OM, les hommes de Rudi Garcia avaient décroché la Coupe de France au nez et à la barbe du PSG pré-Qatar. Il a également été champion de Turquie et a décroché la Coupe nationale avec Galatasaray. Enfin, il a compilé 47 sélections avec le Cameroun.

Tu seras toujours le bienvenue chez toi, à Lille ⚜ pic.twitter.com/ojZnhTBaHQ — LOSC (@losclive) May 3, 2022

Pour résumer Âgé de 36 ans, le défenseur camerounais Aurélien Chedjou a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il prenait sa retraite. Il a joué au LOSC de 2007 à 2013, décrochant le fameux doublé de 2011 au sein de la formation dirigée par Rudi Garcia.

Raphaël Nouet

Rédacteur