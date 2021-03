LOSC : un problème troublant de Létang au Stade Rennais pourrait conduite à sa chute

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

France Football s’est attardé sur la personnalité d’Olivier Létang cette semaine. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le président du LOSC aime diriger. Passé par le PSG et le Stade Rennais, l’ancien joueur n’en est pas à son coup d’essai en la matière et son goût immodéré pour le pouvoir avait été l’une des raisons de sa chute en Bretagne.

Son attrait pour le pouvoir pourrait-elle le faire basculer du mauvais côté alors qu’il vient à peine d’arriver au LOSC ? La question mérite d’être posée. Laurent Schmitt, agent qui a souvent travaillé avec le Stade Rennais, jette le trouble.

« Être calife à la place du calife, c'est son problème »

« Son passé de joueur a sans doute forgé sa capacité de travail et il faut reconnaître qu'il est bien plus performant comme dirigeant. Il a puisé dans la frustration de sa première carrière pour réussir dans la deuxième, estime-t-il dans les colonnes de FF. Il veut de l'attention, de la reconnaissance, de la lumière, parce qu'il en a manqué avant, comme joueur. Mais la frustration ressort et il en fait trop. Son profil est celui d'un directeur général, être le Bernès de Tapie ou le Faccioli d'Aulas, être aux ordres d'un visionnaire afin de mener la politique qu'on lui dicte. Mais lui veut autre chose, être calife à la place du calife, c'est son problème. »