LOSC : un second couteau agite le Mercato, Ben Arfa prêt à faire la misère aux Girondins ?

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

L’affiche entre le LOSC et les Girondins de Bordeaux (19h) aurait pu être celle d’un match du haut de tableau mais le club présidé par Gérard Lopez connaît une crise sportive qui l’éloigne des places d’honneur cette saison encore.

Pour tenter d’y remédier, David Guion a rappelé Paul Baysse mais aussi Benoît Costil dans son groupe ! Selon L’Équipe, les deux hommes devraient démarrer la rencontre sur le banc de touche. Du côté du LOSC, une vielle connaissance est annoncée titulaire : Hatem Ben Arfa.

Le quotidien sportif le voit évoluer derrière Burak Yilmaz dans l’habituel 4-4-2 de Jocelyn Gourvennec... où n’apparaît pas Xeka. En fin de contrat en juin et sur le départ au mercato estival, le polyvalent Portugais attire du beau monde. Selon Nicolo Schira, l’AS Rome, Galatasaray et Valence sont venus aux nouvelles alors que l'intéressé s’est vu proposer à l’Inter Milan. Sans succès.

#Xeka is ready to leave #Lille as a free agent in summer. #ASRoma, #Valencia and #Galatasaray have asked info for the midfielder, who has also been offered to #Inter but he is not a priority for Nerazzurri. #transfers #LOSC