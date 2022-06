LOSC : un terrible désaveu pour Létang avec les supporters

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Après la saison très décevante qu'ils viennent de vivre, les supporters du LOSC ont visiblement plusieurs boucs émissaires. Jocelyn Gourvennec et les Dogues ont pris cher lors des dernières semaines de la saison, et notamment à l'occasion de l'ultime match à domicile, quand les ultras avaient fait la grève des encouragements et fait semblant d'être en vacances, comme eux... Mais Olivier Létang est aussi dans leur viseur.

Sondés par le site Le Petit Lillois, ils ont été 73% à répondre qu'un départ du président lillois serait une bonne chose pour le club. Arrivé à l'hiver 2021 pour faire le sale boulot derrière Gérard Lopez, Létang a cristallisé les tensions autour de lui, pour ses sorties médiatiques cassantes, parfois contre ses propres joueurs, ses tensions avec Gourvennec et surtout son incapacité à bâtir une équipe capable d'enchaîner dignement après l'inespéré titre de champion 2021. Maintenant, ce n'est pas parce que les supporters aimeraient le voir partir que ce sera le cas...

