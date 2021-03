LOSC : une bonne nouvelle n’a pas calmé la colère de Galtier avant le PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC prépare son déplacement à Monaco (dimanche, 17h) dans des conditions difficiles à Luchin. Selon L’Équipe, la violence des vents et les conditions atmosphériques obligent le staff technique à aménager les séances d'entraînement au point d'envisager d'aller se préparer exceptionnellement au stade Pierre-Mauroy !

La bonne nouvelle de la semaine s'appelle toutefois Burak Yilmaz, qui s'est entraîné normalement. Christophe Galtier devrait annoncer ce midi qu'il est retenu dans le groupe en partance pour la Principauté, lui qui a manqué douze rencontres avec les Dogues. Par aileurs, le LOSC a appris que leur 8e de finale de Coupe de France face au PSG avancé à mercredi à Paris se jouerait à un horaire inhabituel de 14h après décision du diffuseur, France Télévisions.

« Les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves ? »

« C'est ridicule, regrette Christophe Galtier. Les gens ne s'imaginent pas les problèmes de récupération que cela pose pour les deux équipes (Paris joue à 21h dimanche). En plus, ce sont les deux formations françaises qui ont le plus joué de la saison actuellement. Et elles devront composer avec le calendrier le plus chargé ! Est-ce que les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves mercredi prochain ? D'autant plus que nous enchaînerons dès le samedi suivant avec la réception de Nîmes (17h) ? »