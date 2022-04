LOSC : une bonne nouvelle pour Gourvennec lors de son clash avec Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Par le biais de plusieurs témoignages de joueurs, L'Equipe a réussi à retracer une partie de la scène durant laquelle Hatem Ben Arfa s'est emporté contre Jocelyn Gourvennec samedi dernier après le nul contre Bordeaux (0-0) et qui devrait conduire à la fin de son aventure au LOSC. Alors qu'il venait calmer HBA, qui s'en prenait à Tiago Djalo, le Breton se serait pris un « Qu'est-ce que t'as, toi ? Tu vois pas toi les problèmes ici ? Tu te rends pas compte. T'es un entraîneur défensif ». Gourvennec aurait alors répondu : « Tu racontes n'importe quoi ! Qu'est-ce que tu racontes ? ». Ben Arfa : « T'es pas à Guingamp ! ». Gourvennec : « Le groupe t'a permis de disputer la Ligue des champions ». Ben Arfa : « Tu vois pas qu'ici tout le monde m'aime ? C'est tous mes frères ».

Une dernière phrase qui aurait pu semer le doute dans l'esprit de Gourvennec. Mais L'Equipe précise que José Fonte et Renato Sanches, parmi les cadres du vestiaire, sont immédiatement venus lui apporter leur soutien. Ce que le Breton n'a pas manqué de souligner en conférence de presse hier. Le triste épisode Ben Arfa aura donc au moins permis de tester la solidarité au sein du vestiaire lillois !

Raphaël Nouet

Rédacteur