LOSC : une victoire en trompe-l’œil contre Lorient

Si Lille termine européen en fin de saison, on ne se souviendra de ce match que pour son résultat. Un 3-1 net et sans bavure, assuré dès la mi-temps grâce au premier but de Lihadji avec le LOSC (10e), à Jenz contre son camp (19e) et Reinildo (30e). Mais si l'embellie nordiste ne se confirme pas lors des prochaines journées, il faudra se rappeler que ce mercredi 19 janvier, pour son match en retard de la 20e journée à domicile contre un relégable, le champion de France n'a pas été serein. Du tout. Dans le jeu, ce sont les Merlus qui ont fait meilleure impression, lors des dix premières minutes puis en seconde période. Certes, après la pause, les Dogues pouvaient se permettre de gérer, eux qui ont dû beaucoup courir à Marseille dimanche pour tenir un match nul en infériorité numérique (1-1). Mais il n'empêche que face à un adversaire aussi mal-classé, ils auraient dû afficher plus de certitudes dans le jeu.

L'absence de Benjamin André, suspendu après son expulsion au Vélodrome, n'explique pas tout. Les Merlus ont été meilleurs au milieu de terrain et ils ont régulièrement fait plier la défense lilloise. Celle-ci s'est pourtant montré impériale dimanche à Marseille. Mais soit ce LOSC a tendance à se mettre au niveau de son adversaire, hypothèse à laquelle on croit vu son parcours en Champions League, soit il n'est jamais aussi bon que quand il laisse son ballon à l'adversaire. Dans les deux cas, ça n'incite guère à l'optimisme pour la fin de saison, même si les hommes de Gourvennec sont revenus à trois longueurs de la 4e place grâce à leur série de neuf matches sans défaite en Ligue 1...

