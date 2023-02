LOSC : Weah a des gros regrets après la défaite face au PSG

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Le LOSC était proche de faire un gros coup ! Malmené par le PSG en début de match, les Lillois ont réussi à prendre les devants en menant 3 à 2 en seconde période. Mais dans les derniers instants de la rencontre, les Parisiens se sont imposés (4-3) en retournant totalement la rencontre. Timothy Weah a confié ses regrets après la défaite des siens.

« On est forcément déçus, parce qu'on a fait un bon match. Mais à la fin, défensivement, on commençait à être un peu fatigués. Beaucoup de joueurs avaient des crampes. Ils en ont profité en face, c’est comme ça. C’est surtout physique, On a payé cher cette fin de match, et la défaite est dure », a expliqué l'attaquant international américain au micro de Prime Vidéo.