LOSC : Weah raconte sa Coupe du monde et se tourne vers son prochain grand défi

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Buteur lors du premier match des Etats-Unis face au Pays de Galles, Timothy Weah est de retour au LOSC après s'être hissé en 8e de finale de la Coupe du monde, éliminé par les Pays-Bas. Une expérience qu'il a racontée sur les médias des Dogues. « C’était bien, a t-il confié. C’est un rêve qui s’est réalisé. En plus j’ai marqué un but, je suis content. J’étais fier. J’étais content, pas seulement moi, mais ma famille aussi ». Et à lui de se projeter déjà sur le Mondial 2026... « Je pense qu’on méritait un peu mieux. Mais c’est la vie. On apprend et on sera encore là en 2026. J’espère qu’on ira un peu plus loin. C’est à la maison. Ça va être bien ! » Notre Tim Weah est de retour avec ses coéquipiers ! Et il nous raconte sa Coupe du Monde avec les Etats-Unis 🤩 pic.twitter.com/pUFz1j8XfE — LOSC (@losclive) December 14, 2022

Pour résumer « C’était bien, a t-il confié. C’est un rêve qui s’est réalisé. En plus j’ai marqué un but, je suis content. J’étais fier. J’étais content, pas seulement moi, mais ma famille aussi », a confié Weah, de retour au LOSC après la Coupe du monde au Qatar.

Laurent HESS

Rédacteur