LOSC : Yilmaz donne la recette pour détrôner le PSG

Difficile de définir une attitude quand, comme le LOSC, on se retrouve leader du championnat à six journées de la fin alors qu'on n'est pas programmé pour ça. Faut-il annoncer son intention de décrocher le titre au risque de se retrouver avec une pression supplémentaire sur les épaules ? Dire qu'une participation à la Champions League suffirait à son bonheur et manquer ainsi d'ambition ? Burak Yilmaz, lui, n'hésite pas : dans l'interview qu'il a accordé à L'Equipe, l'attaquant turc de 35 ans annonce clairement sa volonté d'être couronné et explique comment les Dogues pourront parvenir à leurs fins.

"Il faut être patients, mais avoir envie"

« On ne peut pas dire qu’on ne veut pas être champions. Il ne faut pas se voiler la face. On veut gagner contre Montpellier, contre Lyon, Nice, Lens, Saint-Etienne, Angers… Mais il ne faut pas entrer dans ces matches en voulant être champions. Il faut les prendre un par un, comme en début de saison, pour ne pas se rajouter du stress. Il faut être patients, mais avoir envie. Etre zen, mais dans la dynamique. Mais après Saint-Etienne, on pourra reparler du titre. »

Yilmaz sait de quoi il parle puisque, comme il l'explique lui-même, il a joué le titre chaque saison dans son pays et décroché le jackpot à deux reprises avec le Cimbom : « En Turquie, tous les ans, je luttais pour le titre de champion (sacré en 2013 et 2015 avec Galatasaray) et pour le titre de meilleur (gagné en 2012 et 2013). »