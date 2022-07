LOSC : Zedadka, Martin et Alexsandro ont choisi leur numéro

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Le LOSC a déjà enregistré les arrivées de trois recrues depuis le début du mercato estival. Il s'agit du latéral droit algérien, Akim Zedadka, le milieu de terrain français, Jonas Martin, et le défenseur central brésilien, Alexsandro.

Le 13 pour Zedadka, le 8 pour Martin et le 4 pour Alexsandro

Comme on peut le voir sur les photos publiées par le LOSC sur ses réseaux sociaux, ces trois joueurs ont déjà choisi le numéro qu'ils porteront avec les Dogues. Pour l'heure, Adim Zedadka a opté pour le 13 mais il est possible qu'il prenne le 20, son numéro de prédilection, une fois le départ de Renato Sanches acté, laissant le numéro 10 libre pour Angel Gomes. Quant à Jonas Martin et Alexsandro, ils porteront respectivement le 8 et le 4, laissés vacants par Xeka et Sven Botman.

Fabien Chorlet

Rédacteur