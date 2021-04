Metz - LOSC (0-2) : Galtier juge les chances lilloises dans la course au titre

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Malmené, le LOSC est tout de même parvenu à l'emporter ce vendredi sur la pelouse du FC Metz (2-0), en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, grâce à des réalisations de Burak Yilmaz (60e) et Zeki Celik (89e). Repoussant notamment un pénalty d'Aaron Leya Iseka (17e), le gardien lillois, Mike Maignan, a sauvé les siens à plusieurs reprises.

"Le titre ? C'est encore loin"

Lancer le diaporama

LOSC : le calendrier de fin de saison des Dogues en Ligue 1 +10

La joie des Lillois Credit Photo - Icon Sport

En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier a félicité son gardien avant d'évoquer les chances de titre des Dogues. "On a beaucoup souffert, on est tombé face à une très bonne équipe de Metz. On a eu des débuts de périodes très difficiles parce que Metz a mis beaucoup de rythme et d'intensité. Il a fallu un Mike (Maignan) décisif pour nous laisser dans le match. Si on avait été mené, ça aurait été plus compliqué. (...) Le titre ? C'est encore loin. Et après les matches de samedi et dimanche, ce sera encore loin. Ce soir, on est sur d'être européen, l'objectif est atteint. On va se battre maintenant pour le podium. Avec un classement très serré, on peut se battre pour quelque chose d'exceptionnel. (...) Je suis heureux d'être l'entraîneur de cette équipe-là", a confié l'entraîneur lillois devant la presse.

Portés par un gigantesque @mmseize, le LOSC s'impose face à une valeureuse équipe messine, qui aura posé énormément de problèmes aux Dogues.



Nos Lillois comptent 6 points d'avance en tête du championnat 👏#FCMLOSC 0-2 | ⏱ 90'+2 pic.twitter.com/fVVKLrNiki — LOSC (@losclive) April 9, 2021