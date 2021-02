LOSC : mise en garde, Celik, Fonte, Yilmaz… Galtier se livre !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Leader de Ligue 1, le LOSC doit évacuer la déception en Ligue Europa (élimination en 16esface à l’Ajax) pour poursuivre son rêve de titre. Demain, à 17 heures, les Dogues accueilleront le RC Strasbourg à Pierre-Mauroy.

En conférence de presse, Galtier a effectué une mise en garde à ses joueurs : « Je pense qu'ils ont switché après l'élimination mais pas moi car c'est une élimination d'une belle compétition. Il y a de la déception, de la frustration et il faut faire attention à ne pas croire que les choses vont se faire naturellement après l'élimination. Paradoxalement, l'élimination a moins marqué que la défaite à l'aller. Je me dois d'être très vigilant. J'ai parlé aujourd'hui de Strasbourg aux joueurs.»

Pour ce match d’après, les Dogues ne pourront pas compter sur Burak Yilmaz (mollet). Zeki Celik et José Font sont incertains : « Zeki est sorti. On était inquiets parce qu'il avait déjà eu une blessure au mollet mais ce n'était pas la même jambe. Les examens n'ont rien décelé mais je ferai quand même le point avec lui demain matin. Pour José, il a eu une séance très allégée hier et aujourd'hui, sur une séance courte, il s'est normalement entraîné. Il est fort probable qu'il soit opérationnel pour demain. Burak ne sera pas disponible pour demain. »

Propos retranscris par LePetitLillois