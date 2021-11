Monaco – Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

S'il n'a aucun blessé supplémentaire à déplorer suite à la trêve internationale, Niko Kovac doit quand même faire avec les absences de deux cadres pour suspension : Aleksandr Golovin et Benoît Badiashile. Le jeune belge Matazo est encore aux soins tout comme Cesc Fabregas.

L'incertitude Jonathan David

Du côté du LOSC et de Jocelyn Gourvennec, il n'y a que deux absents actés : Amadou Onana (suspendu) et Sven Botman (reprise). En revanche, Angel Gomes, Jonathan David et Timothy Weah, rentrés tardivement de sélection, sont incertains. C'est encore plus vrai pour le Canadien, touché à l'oeil dans la nuit de mardi à mercredi, même si les premiers échos étaient positifs.

Monaco : Nübel - Sidibé, Maripan, Disasi - G.Martins, Tchouaméni, Fofana, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder (cap.), Diop.

Lille : Grbic - Celik, Fonte (cap.), Djalo, Reinildo - Ikoné, André, R.Sanches, Bamba - David (ou Weah), Yilmaz.