OL - LOSC (2-3) : les mots de Galtier qui ont secoué les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le LOSC a frappé très fort hier au Groupama Stadium. Menés à la pause par une équipe de l’OL bien mieux en place, les Dogues ont su se faire violence en seconde période pour revenir à la marque et prendre l’avantage par Burak Yilmaz dans le money time (3-2). Après la rencontre, Christophe Galtier a expliqué ce qu’il avait dit à ses joueurs pour les réveiller dans le vestiaire à la mi-temps.

« On a bien analysé à la pause. Je leur ai dit qu’ils avaient la chance qu’il n’y ait qu’un but d’écart. Il a fallu repositionner certains joueurs, notamment sur la sortie du ballon, avec plus d’énergie et d’intensité. Ils ont été très bons en seconde période. Ça m’a fait penser à des matches de Coupe d’Europe, cette saison. C’est une grande performance. On n’avait pas le droit à l’erreur. On a frôlé la correctionnelle », a-t-il glissé en conférence de presse.

« Pas la fin du monde si on n’est pas champions »

Désormais, Galtier ne s’interdit plus de parler de titre. « Il y avait beaucoup d’émotion au coup de sifflet final. Elle est d’autant plus forte quand vous avez la chance de l’emporter chez un concurrent direct à cinq matches de la fin. J’avais parlé à mes joueurs de dédramatiser la performance de nos concurrents. Si on gagne les quatre derniers matches, on créera l’exploit, a-t-il analysé. Maintenant, le titre est un objectif. On est premiers à quatre journées de la fin. Il va falloir s’arracher sur tous les ballons pour arracher les victoires et tenir jusqu’au bout. Après ce ne sera pas la fin du monde si on n’est pas champions. On aura rêvé. »