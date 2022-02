OL - LOSC : Gourvennec défend Turpin et multiplie les superlatifs pour qualifier ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Grâce au premier but de Gabriel Gudmundsson sous le maillot des Dogues (35e), le LOSC s'est offert ce dimanche l'Olympique Lyonnais (1-0), en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec est revenu sur le but refusé de Lucas Paqueta avant d'afficher son admiration pour ses joueurs.

"Il y a faute sur Renato Sanches et sur Léo Jardim. Il y a un excès d'engagement de Paqueta. Je fais confiance à la décision de M. Turpin, qui est un arbitre expérimenté. C'était peut être le match le plus difficile de la saison. Mes joueurs ont fait un match de guerriers et n'ont rien lâché. On a fait un match de costauds avec une grosse débauche d'énergie après le match à Chelsea. Ce soir, je suis impressionné par mes joueurs. Gudmundsson prend ses marques petit à petit. Il a des jambes de feu. On ne l'entend pas beaucoup mais il bosse et c'est un garçon positif. Je suis content qu'il soit récompensé. On voulait un peu plus imposer notre jeu mais Lyon a fait un gros match et ne nous a pas laissé respirer. Mais l'équipe a l'habitude de ce genre de match. On avait gagné comme ça au Trophée des Champions. Les joueurs ont l'expérience des grands matchs", a confié l'entraîneur lillois au micro d'Amazon Prime Vidéo.