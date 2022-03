OL – LOSC : Gudmonsson fier de son coup, Gourvennec contredit Aulas et Garibian

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Gabriel Gudmundsson a bien choisi son match pour inscrire son premier but en L1 : celui de la victoire du LOSC sur la pelouse de l'OL (1-0) hier. « C’était très important de gagner ce soir, a commenté le Suédois (propos retranscrits par Le Petit Lillois). Je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe en marquant ce but qui nous offre les trois points. On a réussi à rester compacts, ensemble. Il est très difficile de marquer contre nous. »

La rencontre a été marquée par l'égalisation lyonnaise en fin de match, ce qui a provoqué la colère des Gones et notamment de Jean-Michel Aulas. « La décision est favorable, reconnais Jocelyn Gourvennec. Je trouve qu’il y a faute sur Renato Sanches au départ de l’action, et ensuite sur Léo Jardim, parce que même s’il fait une erreur, je pense qu’il y a une faute d’excès d’engagement de la part de Lucas Paqueta. Monsieur Turpin est un arbitre expérimenté. C’est sûr que ça nous est favorable. » Une bonne façon de dédouaner et Turpin et Jardim !

Cela paraît évident et pourtant à chaque fois la décision a été mauvaise.@JM_Aulas ça paraît trop gros pour être vrai pic.twitter.com/b54OHADXGm — David Barbet (@davidbarbet) February 27, 2022