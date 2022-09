OM - LOSC : Pierre Ménès cartonne Fonseca et les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Le LOSC s’est incliné face à l’OM après avoir ouvert le score et peut donc s’en vouloir d’avoir laissé échapper des points qui semblaient lui tendre les bras samedi au Vélodrome (1-2). Selon Pierre Ménès, les Dogues n’ont que ce qu’ils méritent e égard à leurs intentions réduites.

« On a vu une équipe de Marseille avec du caractère dans un match où les joueurs ont confondu vitesse et précipitation et où le niveau technique était pauvre de part et d’autre, a-t-il analysé sur son blog. Puis, les Lillois avaient peu d’ambitions et ça ne vient pas confirmer le projet de jeu annoncé par Paulo Fonseca à son arrivée au LOSC. Cette équipe a trop subi et a permis à l’OM de renverser la situation. »

Les joueurs du LOSC auront tout intérêt de retenir la leçon dès samedi prochain. Dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Benjamin André accueilleront le Toulouse FC au stade Pierre-Mauroy (21h).