OM, OL, LOSC, Stade Rennais : Ben Arfa remporte son bras de fer contre le PSG

Hatem Ben Arfa a reçu un bien joli cadeau pour ses 36 ans, hier. Alors que l’ancien milieu offensif du LOSC avait été débouté en première instance, la cour d’appel de Paris a condamné le 1er mars son ancien club, le PSG, pour harcèlement moral. Une belle revanche. L’Équipe nuance toutefois en précisant qu’il n’a obtenu que 102 430 € (rappel de salaire et de prime d’éthique) sur les 7,7 M€ qu’il réclamait. Pour Ben Arfa, les problèmes avaient commencé à l'occasion d'une visite de l'émir du Qatar au club en avril 2017.

Ben Arfa ne recevra donc pas les 7 M€ de primes

Le joueur lui avait fait une remarque amusée « sur le fait qu'il était difficile de joindre son président (Nasser al-Khelaïfi) pour évoquer sa situation sportive ». À partir de là, il avait été mis à l'écart jusqu'à la fin de son contrat en 2018. Pour justifier du harcèlement moral, Ben Arfa a mis en avant son éviction au dernier moment d’un stage de préparation et le fait d’avoir dû s'entraîner avec l'équipe réserve ce qui, pour les juges, avait pour but manifeste « d'inciter monsieur Ben Arfa à quitter le club avant la fin de son contrat, et à accepter d'autres propositions ». Pour le reste, ils ont considéré qu’un club n’était pas obligé de sélectionner un joueur, Ben Arfa (35 ans, sans club) ne recevra donc pas les 7 M€ de primes qu’il aurait pu percevoir s’il avait joué.

