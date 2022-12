Ounas sur le retour au LOSC, Monaco pousse Jean Lucas vers la sortie, un attaquant arrive à Bastia

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ounas sur le retour au LOSC

Absent pour des raisons personnelles depuis le début de la semaine, Adam Ounas va faire son retour au LOSC. « Retour au travail avec une petite pensée pour toi petit frère, je t’aime », a posté l'Algérien, dont l'absence au stage en Espagne était semble-t-il due à un décès.



AS Monaco : Jean Lucas out, Danilo in ?

En manque de temps de jeu à l'AS Monaco, Jean Lucas, transféré de l'OL pour 11 M€ en août 2021, devrait être poussé vers la sortie par le club de la Principauté cet hiver. Ce qui permettrait à l'ASM, selon le journaliste brésilien Jorge Nicola, d'accélérer sur le milieu de Palmeiras (21 ans) Danilo (21 ans). A suivre...

Stade Brestois : Beye ou Tavenot sur le banc ?

Dans L'Equipe du jour, le directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi, fait un point sur le futur entraîneur. Sa liste initiale est désormais réduite à deux noms : Habib Beye et Benoît Tavenot. Deux camarades de promotion dans l'obtention du DEPF, ayant le même âge (45 ans) et sensiblement la même approche du football. L'heureux élu devra conserver l'équipe (Grougi, Lachuer, Bourgis) mise en place pour assurer l'intérim après le renvoi de Michel Der Zakarian. Lié au Red Star, avec qui il pourrait monter en L2, Beye s'interroge sur cette opportunité d'officier en L1 et il n'a pas encore échangé directement avec Lorenzi. C'est donc Tavenot qui est en pôle pour le moment...

OGC Nice : une réunion décisive entre Ghisolfi et Favre

L'Equipe révèle que pendant la trêve, avant la reprise de l'entraînement, Florent Ghisolfi s'est rendu en Suisse pour y rencontrer Lucien Favre. La réunion entre le directeur sportif et l'entraîneur de l'OGCN a duré trois heures, durant lesquelles le premier a assuré le second de son soutien et le second a demandé du renfort cet hiver. L'ancien coach du Borussia Dortmund voudrait un latéral gauche et deux ailiers. Il attend de voir si ses vœux sont exaucés, lui qui n'est pas dupe du fait que les Aiglons ont voulu le renvoyer après un début de saison manqué. Interrogé par le quotidien sportif, Jean-Clair Todibo jure que les joueurs sont derrière leur entraîneur... à qui ils ont demandé d'arrêter de les vouvoyer !

Un nouvel attaquant débarque à Bastia

Kapitbafan Djoco quitte officiellement Versailles. L’attaquant, mis à l’écart par le promu en National, rejoint officiellement Bastia où il s’est engagé jusqu’en juin 2025.