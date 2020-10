LOSC : Pierre Ménès partage l'optimisme de Galtier en Ligue Europa

Le LOSC sait désormais à quoi s’attendre en Ligue Europa. Les Dogues seront opposés à l’AC Milan, au Slavia Prague et au Celtic Glasgow en phase de groupes. « C'est un groupe qui paraît ouvert, a fait savoir Christophe Galtier vendredi en conférence de presse. Ce sont déjà des noms prestigieux, je pense au Milan AC et au Celtic. Concernant le Slavia Prague, on n'a pas trop de visibilité. Cela paraît un groupe ouvert dans une compétition que l'on jouera. Il y avait des groupes beaucoup plus durs. »

« Les Lillois qui peuvent sortir de cette poule »

Pierre Ménès n’est pas loin de partager l’optimisme de Galtier sur les chances du LOSC de sortir de ce groupe pourtant piégeux. « Lille dans le groupe du Celtic Glasgow, du Sparta Prague et de l’AC Milan. On va voir si l’expérience paye pour les Lillois qui peuvent sortir de cette poule », a assuré le consultant de Canal+ en référence au parcours des Dogues en C1 la saison dernière.