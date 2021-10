PSG - LOSC (2-1) : Pierre Ménès a vu un crack, il est Lillois !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Neymar a encore pris le temps de répondre aux critiques hier après sa prestation enfin solide contre le LOSC (2-1). Détonateur de la révolte du PSG hier au Parc des Princes, le Brésilien n’est pourtant pas le héros désigné par Pierre Ménès lors de cette victoire aux forceps. Il s’agit d’Angel Di Maria.

« Ce qui a fait la différence en seconde période et surtout en fin de match, c’est le niveau retrouvé de Di Maria et de Neymar qui, à eux deux, ont fait sauter le verrou lillois, a-t-il observé sur son blog. Di Maria qui offre l’égalisation à Marquinhos sur une volée du plat du pied droit puis Di Maria qui marque le but de la victoire sur un très joli service d’un Neymar fou de joie comme si c’est lui qui avait marqué. Cette équipe parisienne PSG est tout de même très étonnante. Elle ne domine jamais son sujet mais il faut lui reconnaître une vraie capacité à aller arracher la victoire. »

Du côté du LOSC, Ménès a analysé quelques bons points, notamment un « Renato Sanches absolument éblouissant » en première période. « Dans le camp d’en face, la déception doit être énorme après cette défaite cruelle mais les Lillois peuvent s’estimer satisfaits de leur prestation au Parc, a-t-il analysé. Surtout, ils vont peut-être pouvoir construire sur cette défaite paradoxalement pleine de promesses… » On notera que ce même Sanches a écopé de la note de 7/10 dans L'Équipe du jour.

"Paris, roi du money time"

Le PSG s'est offert le champion de France au terme d'un match pendant lequel il aura longtemps été mené. Mais Di Maria et Neymar ont assuré le réveil des Parisiens, qui s'envolent inexorablement au classement.

