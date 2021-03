Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Invité de L'Equipe du Soir, François Hollande voit le LOSC champion de France, lui qui supporte l'AS Monaco, comme il l'a expliqué ce soir. « Je vois Lille, a-t-il pronostiqué. C'est une belle équipe. En plus, le PSG va être mobilisé par la Ligue des champions. Lyon est une belle équipe aussi mais elle a du mal à concrétiser. Et Monaco a des limites, on l'a encore vu ce week-end, contre Lille justement. »