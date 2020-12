LOSC, PSG : Maignan envoie un petit taquet à Navas 

Chaque saison, un "Titi Parisien", surnom désignant les joueurs formés au PSG, déplorent la politique de leur club formateur. Plusieurs d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas eu leur chance à côté des stars de la capitale. Forcément, à chaque fois, ces messages sont empreints d'une certaine frustration, voire d'une tristesse. À 21 heures (sur Téléfoot), le LOSC, leader de Ligue 1, accueille le PSG.

Dans les cages nordistes, Mike Maignan aura à coeur de briller. En 2015, le portier avait fait le choix de quitter le PSG, car il était barré par la forte concurrence. Des années plus tard, le natif de Cayenne a eu raison d'avoir quitté le club de la capitale. Grâce à ses performances, il est récemment devenu international français.

Mais, malgré sa réussite, Mike Maignan déplore le fait d'avoir été contraint de s'exiler du PSG. Au cours d'une interview accordée à La Voix du Nord ce samedi, Mike Maignan a affirmé qu'il a niveau pour jouer aux côtés de Neymar et Mbappé. Il a même épinglé Keylor Navas : "C'est un bon gardien, non (rires) ? Mais oui, je pense que j’y aurais ma place. Ce n’est pas de la prétention, c’est juste une réponse, car savoir si je serais titulaire aujourd’hui au PSG, ce n’est pas le genre de question que je me pose. Je suis très bien à Lille et je ne me fais pas de films sur moi en m’imaginant à Paris ou ailleurs." Le duel à distance s'annonce piquant !