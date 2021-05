PSG : un coup de pouce décisif de Mbappé dans le sacre du LOSC

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Parachevant sa belle saison 2020-2021 en s'imposant sur la pelouse du SCO d'Angers (2-1), le LOSC a été sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire, 10 ans après celui de 2011. Au classement, les Lillois ont devancé de seulement un point le Paris Saint-Germain.

"La déclaration de Mbappé m'a motivé"

José Fonte soulevant le titre de champion de France Credit Photo - Icon Sport

Invité ce lundi soir de l'émission Top of the foot sur RMC Sport, José Fonte est revenu sur le titre de son équipe et sur la phrase polémique de Kylian Mbappé, qui avait estimait que s'il devait y avoir un sacre des Dogues, ce serait le PSG qui l'aurais perdu.

"J'ai fait un screenshot de la phrase de Mbappé, ce n'est rien du tout, les faits sont là. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c’est 38 matchs. On a été plus consistants, on a été meilleurs. C’est la vérité, il n’y a rien à ajouter. Nous sommes les meilleurs cette année. Personnellement, la déclaration de Mbappé m’a motivé, oui", a confié le capitaine du LOSC.