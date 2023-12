RC Lens : le LOSC console les Sang et Or après le naufrage à Arsenal

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Les qualificatifs étaient nombreux ce jeudi pour revenir sur la déroute du RC Lens à Arsenal. Et jamais dans l'histoire du foot français en C1, un club français n'avait subi une telle humiliation avec cette défaite sur le score de 6-0.

Le LOSC avait au moins marqué

En revanche, et comme le souligne Opta, il est déjà arrivé que l'un de nos représentants encaisse quatre buts en trente minutes. C'était il y a plus de dix ans, avec le Bayern Munich, qui avait puni le LOSC sur le score de 6 buts à 1. Les Dogues, eux, avaient au moins réussi à inscrire un petit but.

4 - Lens est la 2e équipe française à encaisser 4 buts lors des 30 premières minutes d'un match de Ligue des Champions, après Lille le 7 novembre 2012 face au Bayern Munich (4-0 également, 6-1 au final). Voisins. pic.twitter.com/2ElyvHibjQ — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2023

