RC Lens : le LOSC s’offre une polémique avant le derby

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On a retrouvé le LOSC ! Enfin conquérant, le champion de France aurait mérité les trois points hier pour ses grands débuts contre Wolfsburg en Ligue des champions (0-0). Un but de Jonathan David a malheureusement été annulé en raison d’une décision polémique de la VAR.

Celle-ci est intervenue pour préciser que le ballon récupéré par Angel Gomes au début de l'action était sorti. Une décision lourde de sens, d'autant que sur toutes les images de la réalisation, aucune ne permet d'affirmer avec certitude que le ballon est entièrement sorti du terrain.

« Ce qui me gêne, c'est qu'aucune image ne permet de dire si le ballon est réellement sorti ou non. Comment peut-on prendre cette décision-là? Ça ne va pas dans le sens du jeu, a pesté Éric Di Meco au micro de RMC Sport. On ne peut pas enlever le but aux Lillois si on n'a pas l'image qui prouve que le ballon est dehors. » Si le LOSC est resté fair-play face à cette décision litigieuse, c’est peut-être pour ne pas trop se disperser avant un derby chaud bouillant contre le RC Lens samedi en L1 (17h).