RC Lens - LOSC (1-0) : Létang a pris une position radicale après les incidents

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

C’est dans l’après-midi que la commission de discipline de la LFP se penchera sur les incidents ayant émaillé le derby de samedi entre le RC Lens et le LOSC (1-0). La position des Dogues est très claire sur le sujet. Le LOSC n’a pas souhaité s’exprimer sur les incidents, réservant ses appréciations à la dite commission, mais la position du club est claire : il déplore le tifo « Lillois Merda » qui, à ses yeux, a mis le feu aux poudres.

Le champion de France constate que ce sont des supporters lensois qui ont envahi le terrain et regrette cette intrusion, sans pour autant engager des plaintes contre son club rival. « Est-ce que nos supporters sont descendus sur la pelouse ? Non, répond un dirigeant du LOSC dans L’Équipe. On attend désormais les éléments de la commission de discipline. Mais ce n’est pas le LOSC qui a sorti le tifo en question, non ? »

Pour autant, le club nordiste n’a pas souhaité contester le résultat de la rencontre et n’envisage pas de porter réclamation. Il n’est pas question pour lui d’essayer de récupérer des points sur tapis vert. Il aimerait néanmoins être exempté des responsabilités qui lui sont attribuées dans le déroulement des incidents.