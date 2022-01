LOSC : Gourvennec déplore sept cas de Covid-19 avant le RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement au RC Lens en 16e de finale de la Coupe de France, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, a fait le point sur son effectif, déplorant pas moins de 11 absences pour ce derby dont 7 en raison du Covid-19.

"On a pas mal d’absents pour différentes raisons. On a des joueurs en reprise comme Timothy Weah. Il devrait reprendre assez rapidement avec nous. Léo Jardim est lui-aussi en fin de préparation. Zeki Celik ne s’est toujours pas remis de sa gène musculaire avant Bordeaux. Sa blessure se ressent toujours donc il sera forfait. On avait aussi quatre cas de Covid lors de la reprise qui se transforme aujourd’hui en sept. On a retesté les joueurs ce matin et il y a en avait trois positifs en plus. Ça fait quelque absents en plus de Burak Yilmaz qui est suspendu. Il y a un maître-mot aujourd’hui, c’est de s’adapter. On va continuer de s’adapter en étant déterminé avec une volonté d’aller se qualifier."

