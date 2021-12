RC Lens – LOSC : Létang refuse la requête des Sang et Or

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Affiche des 16es de finale de Coupe de France, le derby entre le RC Lens et le LOSC fait l'objet d'une requête des Sang et Or. Ce mardi, au lendemain des annonces de Jean Castex, le RC Lens demande en à la FFF de déplacer la rencontre programmé le mardi 4 janvier, et de l'avancer au dimanche 2 janvier, afin de ne pas être impacté par le retour d'une jauge maximale extérieure de 5 000 spectateurs, qui entre en vigueur à compter du lundi 3 janvier.

Mais selon L'Equipe, la FFF n'a pas l'intention d'accepter cette requête. Et Olivier Létang n'y est pas favorable. « Il nous est impossible d'avancer cette rencontre au 2 janvier, a-t-il expliqué. Nous avons prévu et organisé, la préparation et le retour des joueurs et du staff pour un match le 4 janvier, tel que cela a été initialement prévu et programmé », a expliqué le président lillois.