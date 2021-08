RC Lens – LOSC : un cadre des Dogues déjà assuré de manquer le derby

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Si le traditionnel derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC ne se joue que dans un mois (le week-end du 19 septembre) à Bollaert-Delelis, les supporters des deux camps ont déjà inscrit cette date dans leur calendrier. Du côté de Lille, une absence de marque est déjà annoncée : celle de Renato Sanches.

Un temps évoqué sur le départ, le Portugais ne devrait pas quitter Luchin cet été, lui qui a été contraint de passer sur le billard pour une arthroscopie du ménisque. Durée de l'indisponibilité de l'ancien joueur du Bayern Munich : 6 semaines.

Renato Sanches ne sera donc pas remis à temps pour le déplacement à Lens. Une aubaine pour les Sang et Or, balayés à deux reprises par les Dogues l'an passé (0-4, 0-3) et qui aspirent à prendre leur revanche sur les Champions de France.