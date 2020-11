Résultat Ligue 1 : le LOSC et l'OL se neutralisent (1-1) (mi-temps)

Dans ce match pour le haut du classement, le LOSC et l'OL jouent l'offensive. Les Dogues et les Gones se rendent coup pour coup et profitent des espaces. Durant ce premier acte, les offensives ont souvent pris le pas sur les défenses rendant le match agréable.

Contre le cours du jeu, les protégés de Christophe Galtier ont ouvert le score grâce à une frappe de loin de Jonathan Bamba (23e, 1-0). L'international Espoir français a profité d'un bon relais en pivot de Burak Yilmaz, très en vue durant la première période.

Mais, juste avant la pause, les équipiers d'Houssem Aouar ont refait le retard. Sur un centre du néo-international tricolore, Zeki Çelik a propulsé le cuir dans son propre but (1-1, 41e). Un coup de chance mérité tant l'OL a posé d'énormes problèmes aux Nordistes. Pour l'heure, le LOSC reste dauphin du PSG, à deux points de l'ogre parisien. L'OL rejoint la 6e place.