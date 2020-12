Résultat Ligue 1 : LOSC 0-0 AS Monaco (mi-temps)

Avant le coup d'envoi de ce match, nous avions souligné le fait que le vainqueur du match entre le LOSC et l'AS Monaco s'emparerait de la 2e place. Nous n'avions pas évoqué la possibilité d'un match nul. A la pause, c'est pourtant le résultat le plus probable de cette rencontre. Car, lors des 45 premières minutes, Dogues et Asémistes ont verrouillé les espaces, si bien qu'aucune occasion sérieuse n'a été recensée. Une belle accélération de Soumaré à la 25e est venue perturber la bataille du milieu de terrain. Mais la frappe de Jonathan David s'est envolée dans les nuages. A la 42e, Jonathan Bamba a vu sa frappe flottante repoussée par le portier monégasque.

Si ce résultat n'évoluait pas en seconde période, si ni Christophe Galtier ni Niko Kovac ne se décidait à prendre des risques, le match nul permettrait à Lille de reprendre la 2e place à l'OM à la différence de buts et à l'ASM de pointer en 4e position, juste derrière les Phocéens mais avec le même nombre de points.