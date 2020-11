Résultat Ligue 1 : plombé par son entame, le LOSC tombe à Brest (2-3)

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le LOSC n'est plus invaincu en Ligue 1 et laisse plus que jamais filer le PSG en tête du championnat. Il faut dire que les Dogues ont tout loupé dans leur entame de match.

En première période, difficile de reconnaître les Lillois qui ont réalisé un match parfait à Milan (0-3). Débordés dans tous les secteurs de jeu par Brest, les hommes de Christophe Galtier ont d'abord cédé sur une tête de Pierre-Gabriel (1-0, 15e). Perraud a ensuite doublé la mise sur une belle frappe croisée (2-0, 19e) avant que Cardona n'ajuste Maignan d'une tête lobée (3-0, 42e).

Les Lillois, assommés par cet orage, ont néanmoins pu compter sur Burak Yilmaz pour les réveiller. Le Turc a d'abord transformé un penalty obtenu juste avant la pause (3-1, 45+3e) avant de doubler la mise sur un service de Lihadji (3-2, 57e). Passé tout près du triplé ensuite, notamment en touchant le poteau (90e), Yilmaz n'a néanmoins pas réussi à sauver les Dogues jusqu'au bout.