Résultat Ligue Europa : le LOSC cède face à l'Ajax, un penalty étrange a tout changé (1-2)

C'est un scénario qui devrait faire enrager Christophe Galtier et ses hommes. Certes, les Lillois ont beaucoup subi en première période et une parade de Maignan devant Antony (28e) a donné de l'air, mais par la suite, les partenaires de Timothy Weah ont su rivaliser et l'attaquant a profité d'une erreur de Tagliafico pour ouvrir le score (1-0, 72e).

Mais alors que les Lillois semblaient tenir une belle opération, tout a basculé en quelques minutes. A la 87e minute, un penalty très contestable pour une faute supposée de Renato Sanches a permis à Tadic d'égaliser (1-1). Décontenancés par cette décision étrange pourtant validée par le VAR, les joueurs lillois ont cédé de nouveau face à Brobbey, parti dans le dos de la défense (1-2, 89e). Pour un résultat au final très défavorable à domicile.