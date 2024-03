Stade de Reims - LOSC : la belle opération des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Respectivement huitième et cinquième au classement, le Stade de Reims et le LOSC s'affrontaient, ce samedi au stade Auguste Delaune, dans un match capital dans la course à l'Europe. Les Champenois ont entamé le match avec détermination avant de se replier et de laisser le jeu aux Dogues. C'est le LOSC qui a été le plus dangereux avec une double occasion à la 20e minute, avec une frappe croisée de Zhegrova repoussée par Diouf sur David qui a buté sur le portier rémois.

David a profité de la bourde d'Abdelhamid

Au retour des vestiaires, le LOSC a ouvert la marque par David, suite à une passe en retrait d'Abdelhamid mal assurée (56e). Et Reims n'a pas réussi à revenir, ni même à se montrer dangereux. Le but du Canadien permet aux Dogues de grimper à la 4e place et de revenir à seulement 1 point du 3e, Monaco.

😯 QUEL RATÉ D'ABDELHAMID, DAVID EN PROFITE !

1-0 pour Lille. https://t.co/HMIZQTMlFE pic.twitter.com/TSlZA1d982 — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2024

