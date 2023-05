Stade de Reims – LOSC : les Lillois menés à la pause

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC bousculé ! À la pause du choc entre Reims et Lille pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, les hommes de Fonseca sont menés sur le score de 1 à 0. De plus le club de la Marne a eu les occasions les plus importantes. Les coéquipiers de Rémy Cabella vont devoir réagir pour ce match décisif dans la course à l’Europe.