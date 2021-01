Stade Rennais - LOSC (0-1) : Galtier lance un nouvel objectif à ses joueurs

Le LOSC a réalisé un gros coup en allant s'imposer à Rennes (1-0) ce soir. Les Dogues confortent leur place de leader de la Ligue 1 ex aequo avec le PSG, laissent l'OL (3e) à cinq points en attendant le résultat du derby ce soir et, surtout, repoussent les Bretons à neuf longueurs. Bref, une super opération… sur laquelle Christophe Galtier n'a pas voulu s'attarder trop longtemps. Au micro de la chaîne du club, le Marseillais a demandé à ses joueurs d'enchaîner contre Dijon la semaine prochaine, premier match d'une série de dix en cinq semaines.

"Une série de gros matches très importante"

« C’est une victoire importante, face à un adversaire important, qui était sur une très grosse dynamique. Les joueurs ont été très bien lors de la première période, avec un plan de jeu précis et bien appliqué. Ils ont mis leurs qualités, leur cœur et leur générosité. Je trouve qu’on mérite de mener au score. Après, on aurait peut-être pu avoir un peu plus qu’un but d’avance à la pause. En deuxième mi-temps, ça a été plus difficile, l’équipe a reculé un peu trop, c’était difficile de contrarier les premières sorties de balle. Rennes a beaucoup joué sur les côtés. Nous avions travaillé dans la semaine sur le jeu sur les côtés rennais. Il y a eu quelques centres mais nous avons su les contrer. Dans les vingt dernières minutes, nous aurions pu être un peu plus efficaces pour marquer ce deuxième but qui nous aurait soulagés. »

« C’est une victoire importante. Cela faisait longtemps que le LOSC ne s’était pas imposé ici. Au-delà de ça, ça fait un écart de points conséquent avec Rennes. On retrouve des jambes, de la cohésion, des enchaînements. Il y a une grosse envie de la part du groupe de réaliser une belle saison. On a repris 2021 de façon poussive mais on vient d’enchaîner trois victoires, c’est bien. Cependant, le plus important reste de gagner contre Dijon dimanche car on rentre dans une longue série. Il faudra bien se préparer, bien récupérer et ne pas prendre Dijon à la légère, histoire de bien lancer cette série de gros matches, très importante pour le club. »