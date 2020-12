Tirage Ligue Europa : date, horaire, diffusion, chapeaux... Toutes les infos utiles

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si la Ligue Europa 2020-21 a démarré plus tardivement du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l'UEFA a désormais rattrapé son retard. A l'issue des phases de groupes, on connait les 16 têtes de série et leurs adversaires potentiels.

Les têtes de série :

Arsenal (ANG)

Leicester City (ANG)

Tottenham (ANG)

Manchester United (ANG, reversé C1)

Hoffenheim (ALL)

Bayer Leverkusen (ALL)

AS Roma (ITA)

Milan AC (ITA)

Naples (ITA)

Villarreal (ESP)

Glasgow Rangers (ECO)

Club Bruges (BEL, reversé C1)

PSV Eindhoven (P-B.)

Ajax Amsterdam (P-B., reversé C1)

Shakthar Donetsk (UKR, reversé C1)

Dinamo Zagreb (CRO)

Les non-tête de série :

LOSC (FRA)

Grenade (ESP)

Real Sociedad (ESP)

Etoile Rouge de Belgrade (SER)

Antwerp (BEL)

Young Boys Berne (SUI)

Molde (NOR)

Slavia Prague (RTC)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Dynamo Kiev (UKR, reversé C1)

Krasnodar (RUS, reversé C1)

Olympiakos Le Pirée (GRE, reversé C1)

RB Salzbourg (AUT, reversé C1)

Wolfsburger AC (AUT)

M. Tel Aviv (ISR)

Trois façons de suivre le tirage au sort en direct

Le tirage des seizièmes de finale de l'édition 2020-21 de la Ligue Europa aura lieu le lundi 14 décembre après celui de la Ligue des Champions, aux alentours de 13 heures, à Nyon (Suisse). Il sera diffusé en direct sur RMC Sport 1 et Téléfoot ainsi qu'en streaming gratuit sur le site de l'UEFA.

Pour rappel, deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter au tour suivant. Les 16e de finale de la compétition se dérouleront les 18 et 25 février prochain.