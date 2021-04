LOSC : une ex-pépite des Dogues subit un coup de pression monumental de son entraîneur

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L'air anglais ne lui réussit pas. Étincelant au LOSC, Nicolas Pépé est devenu la recrue la plus onéreuse d'Arsenal. Les Gunners n'ont pas hésité à débourser 80 millions d'euros pour l'ailier. Et depuis, ce transfert pèse sur les épaules de l'Ivoirien.

Néanmoins, grâce à la Ligue Europa, Pépé est remonté dans les coeurs des supporters d'Arsenal. Grand artisan de la qualification en demi-finale, il doit maintenant enchaîner en championnat.

Présent en conférence de presse avant le derby londonien entre Arsenal et Fulham, Mikel Arteta a mis une énorme pression sur les épaules de son numéro 19 : "Je pense qu'il en avait besoin d'un changement de mentalité. Il avait besoin d'une période d'adaptation et c'est fini maintenant. On ne peut plus compter sur l'adaptation, maintenant c'est une question de performances et il peut le faire. Il a les joueurs pour le soutenir, un manager pour le soutenir. Il a tout le staff qui est prêt à l'aider et tous les coéquipiers qui l'aiment vraiment, parce que c'est une personne vraiment sympathique. Donc il n'y a pas d'excuses."

Avant de conclure : "Nico a cette capacité mais cela dépend de lui, nous pouvons l'aider autant que nous le voulons, mais il doit avoir un état d'esprit et la cohérence pour faire ce qu'il peut faire."