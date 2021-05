ASSE – Mercato : Wesley Fofana bientôt rejoint par une pépite du LOSC ?

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Avec un transfert de 35 M€ (+5 M€ de bonus), Leicester avait permis à l'ASSE de renflouer ses caisses à la fin de l'été dernier, un transfert record pour les Verts. Et cette intersaison, c'est à nouveau en L1 que les Foxes pourraient faire leur marché. Selon Fabrizio Romao, le journaliste italien, spécialiste des transferts, le club anglais cible Boubakary Soumaré, en fin de contrat en juin 2022 avec le LOSC.

L'actuel 4e de Premier League négocierait depuis plusieurs semaines et les pourparlers semblent bien avancés puisque Romano annonce un possible transfert pour un montant inférieur à 30 M€.

Here we go soon for Boubacary Soumaré to Leicester from Lille, confirmed! The deal is expected to be completed soon for less than €30m 🔵🦊 #LCFC



...and @Wesley_Fofanaa “confirms”! 😂⏳👇🏻 https://t.co/AJ4iCni1u5