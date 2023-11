Genesio a déjà des offres, Der Zakarian se lâche sur Sakho, le LOSC et Toulouse sur un Brésilien

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

MHSC : Der Zakarian livre ses vérités sur l'affaire Sakho

Dans le Midi Libre, Michel Der Zakarian est revenu sur son violent accrochage avec Mamadou Sakho. «Je sais ce que j’ai dit au joueur, a-t-il confié. Je sais ce qu’il a fait. Je sais où j’en suis, je sais ce que j’ai fait. Je peux me regarder dans la glace, sans problème. Je n’avais jamais vécu un problème comme celui-là, je ne m’étais jamais accroché avec un joueur comme ça… Je suis un mec qui gamberge. Quand on est coach, on se pose des questions. On s’en pose sans cesse, on s’interroge pour améliorer le lendemain. On ne peut pas prendre tout ça à la légère. Cela te marque forcément. J’ai apprécié l’attitude de Laurent (Nicollin, le président ndlr) qui m’a suivi. Tout le club a été avec moi ».

Lille et Toulouse ciblent Matheus Saldanha (Partizan Belgrade)

Selon le média serbe Max Bet Sport, Toulouse a fait une proposition pour Matheus Saldanha, un attaquant brésilien de 24 ans qui "évolue au Partizan Belgrade, et qui serait également pisté par le LOSC. Le Brésilien a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 19 matches cette saison.

🔴 INFO FUDBALSKI HRAM



📑 Le buteur polyvalent du Partizan, Matheus Saldanha 🇧🇷, est dans les petits papiers du LOSC et du TFC, selon des sources internes au club confirmant une info de MaxBet



👉🏻 Toulouse et Lille veulent le meilleur buteur (10B, 14M) de Superliga dès cet hiver pic.twitter.com/NRnTx0YK6G — Fudbalski Hram 🇷🇸 (@Fudbalski_Hram) November 19, 2023

Equipe de France Espoirs : Der Zakarian torpille Henry !

Après les critiques émises par Thierry henry sur le niveau global de la ligue 1, Michel Der Zakarian est monté au créneau. « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie, a lancé le coach du Montpellier HSC dans Midi Libre. C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo. »

Stade de Reims : Still dans le Top 50 mondial !

Le magazine britannique FourFourTwo a établi un classement des 50 meilleurs entraîneurs du monde selon différentes critères bien précis dans le management. Et devinez qui occupe le 45e rang ? Will Still, évidemment ! L’actuel coach du Stade de Reims précède notamment l’ancien boss de l’OL, Peter Bosz, et se trouve juste derrière un certain Rafael Benitez.

Stade Rennais : nouvelles révélations sur le départ de Genesio

Hier soir, le journaliste Florent Gautreau a confirmé que Bruno Genesio supportait de moins en moins le fait de se trouver seul en Bretagne après le travail, loin de sa famille. Et cela a joué dans sa volonté de quitter le Stade Rennais, A priori l’ancien entraîneur de l’OL aurait reçu une/des offres dans « des pays chauds », selon Daniel Riolo. Selon Ouest-France, Genesio doit encore trouver un accord pour se libérer définitivement du Stade Rennais. Alors que François Pinault souhaiterait une démission pour ne pas avoir à payer d'indemnités, l'ancien Lyonnais attend quand même un petit chèque pour son départ. Pour l'actionnaire du club breton, hors de question de verser à Genesio l'intégralité de ses salaires jusqu'au terme du contrat (4,7 M€ jusqu'en juin 2025).

🎙 @FlorentGautreau : "Genesio aurait pu rester entraîneur de Rennes, il n'a pas été sorti. Pour des raisons aussi personnelles, il a choisi de partir. Florian Maurice ne serait pas présent à la conférence de presse demain, ça ne sent pas bon." pic.twitter.com/UQxdn1F3wT — After Foot RMC (@AfterRMC) November 19, 2023

