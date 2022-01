FC Barcelone, LOSC - Mercato : Bakambu livre quelques indices sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Arrivé au bout de son contrat de quatre ans au BJ Guoan, Cédric Bakambu (30 ans) est l'un des grands animateurs du Mercato d'hiver. Cité au FC Barcelone comme une opportunité à moindre frais mais également au LOSC ou dans divers clubs de Liga et de Turquie, l'ancien attaquant de Sochaux a évoqué ses envies sur Foot Mercato.

« J’ai envie de revenir en Europe. Entre temps, j’ai ma vie familiale qui a changé, je suis devenu père, y’a plein de choses qui ont changé. J’ai besoin de rentrer ici auprès de ma famille, auprès de mes proches et de voir grandir mes enfants, c’est tout à fait normal », a glissé l'international congolais, en quête d'un challenge sportif à la hauteur : « J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe ».

Sa discussion avec le staff sera déterminante, la L1 n'est pas exclue

S'il reconnaît que c'est « flatteur » de voir son nom associé au FC Barcelone, Cédric Bakambu n'en fait pas une fin en soi ou un critère dans son choix : « J’attache beaucoup d’importance au relationnel, c’est important. J’ai envie de me sentir désiré par la direction, mais surtout par le staff technique. On sait très bien que dans un groupe, l’avis du coach est primordial. Moi c’est clairement ce que je recherche avec le challenge sportif ».

Et le natif d'Ivry ne ferme pas la porte à un challenge en Ligue 1 : « Si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou la Ligue 1 ou la Liga. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça ».