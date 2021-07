FC Barcelone - Mercato : un départ de Griezmann pourrait rapporter gros au LOSC

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

L’avenir d’Antoine Griezmann pourrait avoir plusieurs conséquences au mercato. Depuis plusieurs jours, la presse catalane assure qu’un échange entre l’attaquant du FC Barcelone et Saul Nigez pourrait se matérialiser cet été.

SPORT assure même que le champion du monde 2018 ne serait pas contre l’éventualité de revenir à l’Atlético Madrid, où Diego Simeone l’accueillerait à bras ouverts. Dans l’autre sens, Niguez serait également un renfort qui plairait à Ronald Koeman.

Griezmann pourrait accélérer le départ de Sanches à Liverpool

Le milieu espagnol, dont le nom a déjà été relié au Barça dans le passé, intéresse d’autres écuries. Et pas des moindres. Selon As, Liverpool est en train de se préparer une offre de 40 millions d'euros pour le récupérer cet été. Sa clause est de 150 M€, mais les Matelassiers seraient prêts à accepter une offre comprise entre 35 et 50 M€.

Les Reds aimeraient le récupérer afin de remplacer Georginio Wijnaldum, parti en fin de contrat au PSG. Saul serait même passé devant Renato Sanches dans l’esprit des décideurs liverpuldiens. Le milieu portugais, coté à 30 millions d’euros par Transfermarkt, arrivait il y a peu en tête de liste après son brillant Euro avec la Seleçao. Si l'échange Griezmann-Saul venait à se conclure, nul doute que le joueur du LOSC repasserait en pole position dans l'esprit des Reds.

