LOSC - Mercato : Fonte connaît la prochaine destination de Cristiano Ronaldo

Patron du LOSC, José Fonte n'en perd pas une pour faire une blague. Dans un entretien accordé à Maisfutebol, le défenseur portugais a fait le point sur le futur de Cristiano Ronaldo. Après l'élimination de la Juventus Turin, en Ligue des Champions, la star portugaise est annoncée sur le départ. Real Madrid, PSG, Manchester United ?

José Fonte dévoile une destination très surprenante : "Les clubs intéressés ne manqueront pas ! Quelle que soit sa décision, ce sera intéressant à voir. Bien sûr, tout le monde aime suivre Cris, attendons. Il se pourrait qu'il vienne à Lille."

Après l'humour, l'ex-élément de Southampton a repris son sérieux : "Seul Cristiano peut prendre cette décision (de quitter la Juve, ndlr). Il avait déjà prouvé qu'il était le meilleur au monde dans les championnats anglais et espagnol, et maintenant il le prouve en Italie. Je pense que c'est fantastique ce que Cris a fait dans ces différents championnats, d'être le meilleur buteur et de continuer au niveau où il est. Lui seul peut décider. Ce sont des déclarations surprenantes de Paratici, mais heureusement Cristiano est dans une position où il peut se permettre de choisir."