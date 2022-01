Girondins : Paulo Sousa décisif dans un dossier Mercato... du LOSC !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le site Petit Lillois a traduit une interview accordée par Thiago Maia (24 ans) à Coluna do Venê d’O Dia, dans laquelle le milieu brésilien indique qu'il devrait signer dans les prochains jours avec Flamengo. Et il remercie Paulo Sousa, le nouveau coach du club de Rio... « La signature est très proche, explique le milieu de terrain. Je pense que lundi ou mardi je signerai. Je suis très heureux. C’était mon objectif de rester. Maintenant, je veux revenir sur le terrain et remporter plusieurs titres. Sans l’arrivée de Paulo Sousa, je ne restais pas. C’était une conversation assez difficile, mais Dieu merci, Paulo Sousa est arrivé. J’ai eu une conversation avec lui, il voulait que je sois au club.»

Prêté à Flamengo, Thiago Maia va s'engager jusqu'en décembre 2026 avec le vainqueur de la Copa Libertadores 2020. Le LOSC encaissera 4 M€ dans la transaction.

Thiago Maia à Flamengo, ce n’est plus qu’une question d’heure. Un prêt d’un an avec option d’achat à hauteur de 7M€ + 50% à la revente. https://t.co/EgwtotKTZv — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) January 14, 2020