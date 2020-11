LOSC - Mercato : Lihadji ne regrette vraiment pas l'OM, Luis Campos l'adoube !

Cet été, le choix d'Isaac Lihadji avait causé le courroux des supporters de l'OM. Le minot avait refusé de signer professionnel dans club formateur pour rejoindre le LOSC, devenu expert dans la post-formation. Depuis, l'ailier virevoltant parvient à gratter du temps de jeu (3 apparitions). Christophe Galtier, son coach, croit beaucoup en son potentiel. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Lihadji s'est dit satisfait de son choix de quitter l'OM pour les Dogues : "Pour tous les clubs qui sont venus, il y a des gens qui gèrent ça. Moi je me focalise sur le terrain et je sais où je vais. C'est une très bonne décision que j'ai prise avec ma famille et mon entourage. Je suis très fier d'être là."

Amené aussi à s'exprimer sur le potentiel du natif de Marseille, Luis Campos, conseiller du président du LOSC Gérard Lopez, s'est enflammé pour sa nouvelle pépite : "Ceux qui aiment le foot, aiment les joueurs comme Isaac. Il a tout pour le football moderne. C'est le meilleur jeune français et sans doute parmi les trois meilleurs jeunes du monde de son âge." L'OM se mord les doigts pendant que le LOSC se réjouit de sa nouvelle perle.