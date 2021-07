LOSC, PSG - Mercato : le remplaçant de Wijnaldum chipé à Lille ?

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Après une saison réussie dans le nord, combiné à un Euro 2021 au sommet de son art, le milieu de terrain des Dogues, Renato Sanches, attire les convoitises. Recruté pour 20 millions d’euros au Bayern Munich il y a deux ans, le Portugais est maintenant sur les tablettes de Liverpool.

Après le départ de Georginio Wijnaldum au Paris Saint Germain, l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp, cherche à renforcer son entrejeu. Selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, Liverpool et Lille seraient déjà en pourparlers pour le transfert du joueur.

#Liverpool are looking Renato #Sanches as replacement of Gini Wijnaldum. Opened talks with #Lille for the portuguese midfielder. #transfers #LFC #LOSC

D’autres informations affirment que le transfert de Renato Sanches serait d’ores et déjà bouclé ! Le journaliste portugais, Pedro Almeida, a déclaré que Renato Sanches devrait s’engager pour les 5 prochaines années avec un salaire avoisinant les 4,5 millions d’euros par année. De plus, il avance que le LOSC devrait percevoir 35 millions d’euros pour cette transaction. Véritable flop lors de son passage au Bayern Munich, Renato Sanches a peut-être donc fait le bon choix en se relançant chez les Dogues.

Renato #Sanches in Liverpool is almost done. The Portuguese midfielder will sign by English club for around 35M€. 🔴🇵🇹 #transfers #LFC #LOSC https://t.co/Ws6BO5dUuI